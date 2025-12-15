نجم المنتخب السابق يوجه رسالة هامة للنشامى قبل لقاء السعودية

05:37 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/757369 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- المنتخب بمن حضر .. بهذه العبارة لخّص نجم المنتخب الوطني السابق حاتم عقل واقع “النشامى” قبل استحقاقهم المرتقب في نصف نهائي كأس العرب 2025، المقامة في دولة قطر، مؤكدًا أن الغيابات لن تكون عائقًا أمام طموحات المنتخب في بلوغ النهائي. اضافة اعلان





وقال عقل في تصريحات خاصة لـ"الوكيل الإخباري" إن المنتخب الوطني يعاني من غياب 8 لاعبين عن التشكيلة التي ستمثل النشامى في البطولة، إلا أن اللاعبين المتواجدين حاليًا على قدرٍ كافٍ من المسؤولية، وقد أثبتوا ذلك خلال المواجهة السابقة أمام المنتخب المصري.



وأضاف أن هذه المرحلة تشكل فرصة حقيقية للاعبين من أجل إثبات وجودهم وقدرتهم على حجز أماكنهم في التشكيلة الأساسية، مشددًا على أن الروح القتالية والانضباط داخل المنتخب قادران على تعويض الغيابات.



وأوضح عقل أن المباراة المرتقبة أمام المنتخب السعودي، والمقررة إقامتها على استاد البيت، لن تكون سهلة في ظل قوة المنافس، إلا أن النشامى يمتلكون الإمكانيات والطموح لتجاوز هذا التحدي والوصول إلى المباراة النهائية بإذن الله.



ويخوض المنتخب الوطني لقاء نصف النهائي في ظل غياب عدد من أبرز لاعبيه، على رأسهم المهاجم يزن النعيمات، والجناح موسى التعمري، إلى جانب المدافع يزن العرب، ما يفرض تحديات إضافية على الجهاز الفني في إدارة اللقاء.



وختم عقل تصريحاته بالتأكيد على ثقته بقدرة المنتخب الوطني على تقديم أداء مشرّف يليق باسم الكرة الأردنية، ومواصلة المشوار بنجاح في بطولة كأس العرب 2025.

تم نسخ الرابط





