وزير الخارجية ورئيس مجلس الشورى البحريني يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الوكيل الإخباري- استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الأربعاء، رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح، والوفد المرافق له.

اضافة اعلان



وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين،في مختلف المجالات تنفيذًا لتوجيهات قيادتَي المملكتين الشقيقتين، إضافة إلى التطورات الإقليمية.