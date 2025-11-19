وزير الخارجية ورئيس مجلس الشورى البحريني يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين،في مختلف المجالات تنفيذًا لتوجيهات قيادتَي المملكتين الشقيقتين، إضافة إلى التطورات الإقليمية.
وأكّد الصفدي والصالح أهمية إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
