وزير الخارجية ورئيس مجلس الشورى البحريني يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ورئيس مجلس الشورى البحريني
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ورئيس مجلس الشورى البحريني
 
الأربعاء، 19-11-2025 04:13 م

الوكيل الإخباري-   استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الأربعاء، رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين،في مختلف المجالات تنفيذًا لتوجيهات قيادتَي المملكتين الشقيقتين، إضافة إلى التطورات الإقليمية.


وأكّد الصفدي والصالح أهمية إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 
 
