الجمعة 2025-11-21 03:54 م
 

وزير النقل يبحث والسفير المكسيكي تعزيز التعاون المشترك

ب
جانب من اللقاء
 
الخميس، 20-11-2025 05:29 م

الوكيل الإخباري- بحث وزير النقل الدكتور نضال القطامين مع السفير المكسيكي لدى الأردن خاكوب برادو غونزاليز، آفاق التعاون بين البلدين في مختلف مجالات النقل، واستعراض سبل تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة.

اضافة اعلان


وأكد الجانبان ضرورة استكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع مشروع الاتفاقية الخاصة بالخدمات الجوية بين الأردن والمكسيك، الأمر الذي من شأنه تعزيز الحركة السياحية وتسهيل تسيير رحلات جوية مباشرة بين عمان ومدينة مكسيكو.


وبين القطامين خلال استقباله السفير المكسيكي في مكتبه اليوم الخميس، حرص وزارة النقل على توسيع مجالات التعاون مع المكسيك، مشيرا الى أن العلاقات التي تجمع البلدين تشكل قاعدة راسخة لمزيد من التعاون المشترك في مجالات النقل، مؤكدا دعم الوزارة لكافة المبادرات التي تسهم في تعزيز مصالح البلدين الصديقين.


من جهته، أعرب السفير غونزاليز عن تقدير بلاده للعلاقات الطيبة التي تربط المكسيك بالأردن، لافتا الى استعداد بلاده للعمل بشكل مشترك لتعزيز هذه العلاقات، ودعم الجهود الرامية الى تطوير قطاع النقل وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والسياحي.


وشدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق المشترك وتذليل التحديات بما يحقق الأهداف المنشودة، مع التأكيد على التطلع لمزيد من التعاون خلال المرحلة المقبلة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

المانيا

عربي ودولي ألمانيا: الخطة المدعومة من أميركا بشأن أوكرانيا ليست نهائية

العين خليل الحاج توفيق

اقتصاد محلي الحاج توفيق: تحسن في سوق سوريا وفرص واعدة للشركات الأردنية

إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

أخبار محلية إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام الجاري

عربي ودولي روسيا: فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في عدد من مطارات جنوب البلاد

الدولار الأميركي

أسواق ومال الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي خلال أكثر من شهر

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية تحذير صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

العين السابق جمال حديثه الخريشا

أخبار محلية رئيس مجلس الأعيان ينعى العين السابق جمال حديثه الخريشا

المركز الوطني للبحوث الزراعية

أخبار محلية المركز الوطني للبحوث الزراعية يوقّع 6 اتفاقيات لتعزيز الابتكار الزراعي



 
 





الأكثر مشاهدة