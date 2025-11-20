وزير النقل يبحث والسفير المكسيكي تعزيز التعاون المشترك

وأكد الجانبان ضرورة استكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع مشروع الاتفاقية الخاصة بالخدمات الجوية بين الأردن والمكسيك، الأمر الذي من شأنه تعزيز الحركة السياحية وتسهيل تسيير رحلات جوية مباشرة بين عمان ومدينة مكسيكو.
وبين القطامين خلال استقباله السفير المكسيكي في مكتبه اليوم الخميس، حرص وزارة النقل على توسيع مجالات التعاون مع المكسيك، مشيرا الى أن العلاقات التي تجمع البلدين تشكل قاعدة راسخة لمزيد من التعاون المشترك في مجالات النقل، مؤكدا دعم الوزارة لكافة المبادرات التي تسهم في تعزيز مصالح البلدين الصديقين.
من جهته، أعرب السفير غونزاليز عن تقدير بلاده للعلاقات الطيبة التي تربط المكسيك بالأردن، لافتا الى استعداد بلاده للعمل بشكل مشترك لتعزيز هذه العلاقات، ودعم الجهود الرامية الى تطوير قطاع النقل وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والسياحي.
وشدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق المشترك وتذليل التحديات بما يحقق الأهداف المنشودة، مع التأكيد على التطلع لمزيد من التعاون خلال المرحلة المقبلة.
-
أخبار متعلقة
-
إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025
-
تحذير صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء
-
رئيس مجلس الأعيان ينعى العين السابق جمال حديثه الخريشا
-
المركز الوطني للبحوث الزراعية يوقّع 6 اتفاقيات لتعزيز الابتكار الزراعي
-
معالي جمال الخريشا في ذمة الله
-
الملتقى الأردني السوري للاتصالات والتكنولوجيا ينطلق اليوم في دمشق
-
اختتام فعاليات مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني C8 2025
-
مؤسسات أردنية تحتفي بيوم الطفل العالمي