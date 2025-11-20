وزير النقل يبحث والسفير المكسيكي تعزيز التعاون المشترك

الوكيل الإخباري- بحث وزير النقل الدكتور نضال القطامين مع السفير المكسيكي لدى الأردن خاكوب برادو غونزاليز، آفاق التعاون بين البلدين في مختلف مجالات النقل، واستعراض سبل تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة.

اضافة اعلان



وأكد الجانبان ضرورة استكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع مشروع الاتفاقية الخاصة بالخدمات الجوية بين الأردن والمكسيك، الأمر الذي من شأنه تعزيز الحركة السياحية وتسهيل تسيير رحلات جوية مباشرة بين عمان ومدينة مكسيكو.



وبين القطامين خلال استقباله السفير المكسيكي في مكتبه اليوم الخميس، حرص وزارة النقل على توسيع مجالات التعاون مع المكسيك، مشيرا الى أن العلاقات التي تجمع البلدين تشكل قاعدة راسخة لمزيد من التعاون المشترك في مجالات النقل، مؤكدا دعم الوزارة لكافة المبادرات التي تسهم في تعزيز مصالح البلدين الصديقين.



من جهته، أعرب السفير غونزاليز عن تقدير بلاده للعلاقات الطيبة التي تربط المكسيك بالأردن، لافتا الى استعداد بلاده للعمل بشكل مشترك لتعزيز هذه العلاقات، ودعم الجهود الرامية الى تطوير قطاع النقل وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والسياحي.