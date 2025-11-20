وزير الزراعة يلتقي مدير بنك الإعمار الألماني ووفد مرافق

وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون بين وزارة الزراعة وبنك الإعمار الألماني، حيث أعرب الخريسات عن شكره للحكومة الألمانية على دعمها المتواصل للأردن بشكل عام، والوزارة الزراعة بشكل خاص.
وناقش الخريسات مع الوفد الألماني سير العمل في مشروع "الوظائف الخضراء" الذي تنفذه الوزارة بدعم من بنك الإعمار الألماني، بقيمة 14.5 مليون يورو، ولمدة أربع سنوات، ويهدف إلى خلق 3000 فرصة عمل من خلال برنامج "النقد مقابل العمل".
ووجّه الخريسات بضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ المشروع لضمان تحقيق مستهدفاته.
وأشاد أعضاء الوفد الألماني بالتعاون القائم مع الوزارة في تنفيذ المشروع، مؤكدين أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني وخبرة البنك في تنفيذ مشاريع سابقة ناجحة مع وزارة الزراعة.
كما بحث الجانبان آفاق التعاون المستقبلي مع وزارة التعاون الدولي الألمانية، خاصة في مجال النظم الغذائية، وبما ينسجم مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع الزراعة.
