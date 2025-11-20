معاوية البطوش ناطقًا باسم وزارة الأوقاف

11:58 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/754531 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قرّر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية د. محمد الخلايلة تكليف المفتش العام للوزارة الدكتور معاوية عبد الحميد البطوش مديرا لوحدة الاعلام والاتصال وناطقًا إعلاميًا باسم الوزارة، إلى جانب مهامه الوظيفية. اضافة اعلان





ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز منظومة الاتصال والإعلام في الوزارة، وتوحيد الرسالة الإعلامية، بما ينسجم مع السياسات العامة وأهداف الوزارة في التواصل الفاعل مع المواطنين ووسائل الإعلام.