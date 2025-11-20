النواب: لا تعيينات ولا استحداث وظائف في المجلس

06:27 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/754576 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ذكر مصدر نيابي اليوم الخميس أن المكتب الدائم في مجلس النواب اتخذا قراراً منذ انتخابه بوقف أي تعينات في المجلس، مؤكداً أن ما يجري تداوله من تعينات لا علاقة للمكتب الدائم الحالي به، وإنما يعود لسنوات سابقة. اضافة اعلان





وقال المصدر إن ما يجري تداوله من تعيينات في المجلس في الوقت الحالي، غير صحيح إطلاقاً، مؤكداً أن رئيس مجلس النواب مازن القاضي يرفض أي وساطات بهذا الموضوع ويوجه دوماً إلى مراجعة هيئة الخدمة والإدارة العامة، بوصفها الجهة التي تعلن عن الوظائف في المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.