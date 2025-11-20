النواب: لا تعيينات ولا استحداث وظائف في المجلس

وقال المصدر إن ما يجري تداوله من تعيينات في المجلس في الوقت الحالي، غير صحيح إطلاقاً، مؤكداً أن رئيس مجلس النواب مازن القاضي يرفض أي وساطات بهذا الموضوع ويوجه دوماً إلى مراجعة هيئة الخدمة والإدارة العامة، بوصفها الجهة التي تعلن عن الوظائف في المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
-
