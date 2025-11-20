الجمعة 2025-11-21 03:54 م
 

وزير الزراعة يلتقي أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار

ل
جانب من اللقاء
 
الخميس، 20-11-2025 06:49 م

الوكيل الإخباري- استقبل وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات، في مكتبه، اليوم الخميس، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي الدكتور عبدالوهاب زايد، حيث بحث الجانبان أوجه التعاون المشترك في دعم وتنمية قطاع النخيل وتعزيز الجهود الهادفة لتطوير صناعة التمور في الأردن.

اضافة اعلان


وأكد الخريسات خلال اللقاء، أهمية الجائزة ودورها الفاعل في تطوير قطاع النخيل على المستوى الإقليمي، مشيراً إلى ما تقدمه من دعم للبحوث العلمية، وتمكين للمزارعين، ورعاية للمهرجانات المتخصصة التي تُسهم في رفع جودة المنتج وتعزيز تنافسيته.


وأوضح، أن مهرجان التمور الأردنية في نسخته السابعة، الذي يحظى بدعم الجائزة، بات منصة وطنية مهمة للترويج للتمور الأردنية التي أصبحت اليوم علامة فارقة على المستوى العالمي من حيث الجودة والالتزام بالمعايير الزراعية الحديثة، مشيراً إلى ازدياد الطلب على التمور الأردنية في الأسواق الدولية.


وأشار الخريسات إلى أن ما يشهده القطاع من توسع يعود إلى تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية والشركاء الإقليميين، مؤكداً سعي الوزارة إلى تعزيز هذا التعاون بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين مستويات التسويق وفتح منافذ جديدة للتصدير.


من جهته، أكد الدكتور عبدالوهاب زايد أن جائزة خليفة الدولية مستمرة في دعم قطاع التمور الأردني من خلال استقطاب المشترين من مختلف الدول، وتوفير مساحات واسعة للتواصل المباشر بين المزارعين والمستوردين، بما يعزز فرص التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة العائد الاقتصادي للمنتجين.


كما ناقش الجانبان خطة مكافحة سوسة النخيل الحمراء، وضرورة الاستفادة من التجارب الإقليمية الناجحة وتبادل الخبرات بين الدول المنتجة للتمور، إضافة إلى تعزيز برامج التدريب الفني للمزارعين وفرق المكافحة للحد من انتشار الآفة والحفاظ على سلامة أشجار النخيل.


وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان استمرار التعاون المشترك ودعم المبادرات التي من شأنها الارتقاء بقطاع النخيل وتعزيز مكانة التمور الأردنية في الأسواق العالمية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

المانيا

عربي ودولي ألمانيا: الخطة المدعومة من أميركا بشأن أوكرانيا ليست نهائية

العين خليل الحاج توفيق

اقتصاد محلي الحاج توفيق: تحسن في سوق سوريا وفرص واعدة للشركات الأردنية

إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

أخبار محلية إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام الجاري

عربي ودولي روسيا: فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في عدد من مطارات جنوب البلاد

الدولار الأميركي

أسواق ومال الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي خلال أكثر من شهر

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية تحذير صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

العين السابق جمال حديثه الخريشا

أخبار محلية رئيس مجلس الأعيان ينعى العين السابق جمال حديثه الخريشا

المركز الوطني للبحوث الزراعية

أخبار محلية المركز الوطني للبحوث الزراعية يوقّع 6 اتفاقيات لتعزيز الابتكار الزراعي



 
 





الأكثر مشاهدة