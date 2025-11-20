وزير الزراعة يلتقي أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار

الوكيل الإخباري- استقبل وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات، في مكتبه، اليوم الخميس، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي الدكتور عبدالوهاب زايد، حيث بحث الجانبان أوجه التعاون المشترك في دعم وتنمية قطاع النخيل وتعزيز الجهود الهادفة لتطوير صناعة التمور في الأردن.

وأكد الخريسات خلال اللقاء، أهمية الجائزة ودورها الفاعل في تطوير قطاع النخيل على المستوى الإقليمي، مشيراً إلى ما تقدمه من دعم للبحوث العلمية، وتمكين للمزارعين، ورعاية للمهرجانات المتخصصة التي تُسهم في رفع جودة المنتج وتعزيز تنافسيته.



وأوضح، أن مهرجان التمور الأردنية في نسخته السابعة، الذي يحظى بدعم الجائزة، بات منصة وطنية مهمة للترويج للتمور الأردنية التي أصبحت اليوم علامة فارقة على المستوى العالمي من حيث الجودة والالتزام بالمعايير الزراعية الحديثة، مشيراً إلى ازدياد الطلب على التمور الأردنية في الأسواق الدولية.



وأشار الخريسات إلى أن ما يشهده القطاع من توسع يعود إلى تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية والشركاء الإقليميين، مؤكداً سعي الوزارة إلى تعزيز هذا التعاون بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين مستويات التسويق وفتح منافذ جديدة للتصدير.



من جهته، أكد الدكتور عبدالوهاب زايد أن جائزة خليفة الدولية مستمرة في دعم قطاع التمور الأردني من خلال استقطاب المشترين من مختلف الدول، وتوفير مساحات واسعة للتواصل المباشر بين المزارعين والمستوردين، بما يعزز فرص التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة العائد الاقتصادي للمنتجين.



كما ناقش الجانبان خطة مكافحة سوسة النخيل الحمراء، وضرورة الاستفادة من التجارب الإقليمية الناجحة وتبادل الخبرات بين الدول المنتجة للتمور، إضافة إلى تعزيز برامج التدريب الفني للمزارعين وفرق المكافحة للحد من انتشار الآفة والحفاظ على سلامة أشجار النخيل.