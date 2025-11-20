ارتفاع أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الخميس، في التسعيرة الثانية، 40 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 83.1 دينارا.



وتاليا التفاصيل:

