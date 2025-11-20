الجمعة 2025-11-21 03:48 م
 

البكار يتفقد معهد تدريب مهني المفرق ويؤكد مواءمة البرامج مع رؤية التحديث الاقتصادي
الخميس، 20-11-2025 06:03 م
الوكيل الإخباري-   تفقد رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني/وزير العمل الدكتور خالد البكار اليوم الخميس معهد تدريب مهني المفرق واطّلع على سير البرامج التدريبية والمختبرات العملية المتقدمة.اضافة اعلان


واستمع البكار إلى ملاحظات المتدربين في مختلف المشاغل التدريبية، والتي شملت احتياجاتهم التطويرية واقتراحاتهم لتعزيز بيئة التدريب وتحديث المعدات وآليات الربط مع سوق العمل، مؤكدًا أهمية الأخذ بهذه الملاحظات ضمن مسار التحسين المستمر.

وشدد على أن الاستثمار في التدريب المهني يأتي ضمن الأولويات الوطنية لتأهيل الشباب وتمكينهم من اكتساب المهارات العملية اللازمة لسوق العمل، بما يضمن دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

كما اطّلع الوزير على البرامج التدريبية والتجهيزات الحديثة التي تدعم التدريب التطبيقي، مشددًا على ضرورة ربط مخرجات التدريب باحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة لتعزيز فرص التوظيف والريادة لدى المتدربين.
 
 
