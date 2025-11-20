البكار يتفقد معهد تدريب مهني المفرق ويؤكد مواءمة البرامج مع رؤية التحديث الاقتصادي

واستمع البكار إلى ملاحظات المتدربين في مختلف المشاغل التدريبية، والتي شملت احتياجاتهم التطويرية واقتراحاتهم لتعزيز بيئة التدريب وتحديث المعدات وآليات الربط مع سوق العمل، مؤكدًا أهمية الأخذ بهذه الملاحظات ضمن مسار التحسين المستمر.
وشدد على أن الاستثمار في التدريب المهني يأتي ضمن الأولويات الوطنية لتأهيل الشباب وتمكينهم من اكتساب المهارات العملية اللازمة لسوق العمل، بما يضمن دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
كما اطّلع الوزير على البرامج التدريبية والتجهيزات الحديثة التي تدعم التدريب التطبيقي، مشددًا على ضرورة ربط مخرجات التدريب باحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة لتعزيز فرص التوظيف والريادة لدى المتدربين.
