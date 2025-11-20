روان صلاح تُحقق برونزية في سباق الهجن بدورة ألعاب التضامن الإسلامي

06:44 م

الوكيل الإخباري- أحرزت هجانة المنتخب الوطني، روان صلاح، اليوم الخميس، الميدالية البرونزية، وذلك خلال مشاركتها في سباق الهجن لمسافة 2000 متر بدورة ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).





ونجحت روان صلاح في إحراز الميدالية البرونزية بعد أن أنهت السباق في المركز الثالث وبزمن بلغ 3:09.774 دقيقة وجاءت في المركز الأول السعودية خلود الشمري بزمن بلغ 3:07.713 دقيقة وحلت في المركز الثاني الإماراتية فاطمة العميري حيث أنهت السباق بزمن بلغ 3:09.601 دقيقة.



وخاضت روان صلاح كذلك سباق 8000 متر متر وحلت في المركز الرابع بزمن بلغ 18:13.423 دقيقة.



فيما شارك اللاعب نايف الزلابية في سباق 8000 متر ولم يتمكن من إنهاء السباق.



وبهذه الميدالية، ارتفع رصيد ميداليات الأردن في الدورة إلى 15 ميدالية من ضمنها 3 ذهبيات و 3 فضيات و 9 ميداليات برونزية.

