روان صلاح تُحقق برونزية في سباق الهجن بدورة ألعاب التضامن الإسلامي

ونجحت روان صلاح في إحراز الميدالية البرونزية بعد أن أنهت السباق في المركز الثالث وبزمن بلغ 3:09.774 دقيقة وجاءت في المركز الأول السعودية خلود الشمري بزمن بلغ 3:07.713 دقيقة وحلت في المركز الثاني الإماراتية فاطمة العميري حيث أنهت السباق بزمن بلغ 3:09.601 دقيقة.
وخاضت روان صلاح كذلك سباق 8000 متر متر وحلت في المركز الرابع بزمن بلغ 18:13.423 دقيقة.
فيما شارك اللاعب نايف الزلابية في سباق 8000 متر ولم يتمكن من إنهاء السباق.
وبهذه الميدالية، ارتفع رصيد ميداليات الأردن في الدورة إلى 15 ميدالية من ضمنها 3 ذهبيات و 3 فضيات و 9 ميداليات برونزية.
