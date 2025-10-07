عقد امتحان مزاولة مهنة فني الأسنان في المجلس التمريضي الأردني

الوكيل الإخباري- عُقد الثلاثاء، في مقرّ المجلس التمريضي الأردني امتحان مزاولة مهنة فني الأسنان للدورة الثانية للعام 2025، بتنظيم من وزارة الصحة، ضمن جهودها لتعزيز كفاءة الكوادر الصحية وتنظيم ممارسة المهن الصحية في المملكة.

وجرى الامتحان بصورة محوسبة وفق معايير مهنية دقيقة، بمشاركة متقدمين من مختلف محافظات المملكة، وبإشراف لجنة امتحان مزاولة المهنة برئاسة زكريا البدور، وعضوية كل من آلاء صلاح، وحمزة الدباس، ومحمد أبو عرقوب، وموسى الجرارعة.