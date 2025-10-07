عقد امتحان مزاولة مهنة فني الأسنان في المجلس التمريضي الأردني

وجرى الامتحان بصورة محوسبة وفق معايير مهنية دقيقة، بمشاركة متقدمين من مختلف محافظات المملكة، وبإشراف لجنة امتحان مزاولة المهنة برئاسة زكريا البدور، وعضوية كل من آلاء صلاح، وحمزة الدباس، ومحمد أبو عرقوب، وموسى الجرارعة.
وأكدت رئيسة قسم ترخيص المهن الصحية في وزارة الصحة عالية السائح، أن الامتحان يأتي تنفيذا لأحكام نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان، بهدف رفع الكفاءة المهنية وضمان جودة الخدمات الصحية، مثمنة استضافة المجلس للامتحان، الذي عُقد بنجاح في بيئة أكاديمية متكاملة ووفق أعلى معايير الجودة والسلامة.
