الثلاثاء 2025-10-07 02:49 م
 

عقد امتحان مزاولة مهنة فني الأسنان في المجلس التمريضي الأردني

المجلس التمريضي الأردني
المجلس التمريضي الأردني
 
الثلاثاء، 07-10-2025 02:34 م

الوكيل الإخباري-   عُقد الثلاثاء، في مقرّ المجلس التمريضي الأردني امتحان مزاولة مهنة فني الأسنان للدورة الثانية للعام 2025، بتنظيم من وزارة الصحة، ضمن جهودها لتعزيز كفاءة الكوادر الصحية وتنظيم ممارسة المهن الصحية في المملكة.

وجرى الامتحان بصورة محوسبة وفق معايير مهنية دقيقة، بمشاركة متقدمين من مختلف محافظات المملكة، وبإشراف لجنة امتحان مزاولة المهنة برئاسة زكريا البدور، وعضوية كل من آلاء صلاح، وحمزة الدباس، ومحمد أبو عرقوب، وموسى الجرارعة.


وأكدت رئيسة قسم ترخيص المهن الصحية في وزارة الصحة عالية السائح، أن الامتحان يأتي تنفيذا لأحكام نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان، بهدف رفع الكفاءة المهنية وضمان جودة الخدمات الصحية، مثمنة استضافة المجلس للامتحان، الذي عُقد بنجاح في بيئة أكاديمية متكاملة ووفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

 
 
