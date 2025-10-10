36 إصابة إثر اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على فلسطينيين بنابلس

08:42 م

الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن طواقمها الطبية تعاملت الجمعة، مع 36 إصابة، إثر اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على الفلسطينيين في بلدات: بيتا وحوارة ودير شرف بمحافظة نابلس. اضافة اعلان





وأفادت الوزارة في بيان مقتضب، بأن من بين الإصابات 2 بالرصاص، والأخرى جراء الاعتداء بالضرب، ووصفت الإصابات جميعها ما بين طفيفة ومتوسطة، جرى نقلها إلى مستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس، ومركز طوارئ بلدة بيتا جنوبا.



وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أفادت بأنها تعاملت مع 7 إصابات بينهم الصحفيان جعفر اشتية، ووهاج بني مفلح، نتيجة اعتداء المستوطنين على قاطفي الزيتون في بلدة بيتا.



وهاجم عدد من المستوطنين على فلسطينيين خلال قطفهم ثمار الزيتون في منطقة جبل قماص في البلدة، واعتدوا عليهم بالضرب، وأضرموا النيران بأربع مركبات كانت بالمكان، مما أدى إلى احتراقها، بينها مركبة تعود لمصور وكالة الأنباء الفرنسية جعفر اشتية.



كما اقتحم جنود الاحتلال المنطقة، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين، مما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.



