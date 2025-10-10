الجمعة 2025-10-10 09:25 م
 

36 إصابة إثر اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على فلسطينيين بنابلس

36 إصابة إثر اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على فلسطينيين بنابلس
36 إصابة إثر اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على فلسطينيين بنابلس
 
الجمعة، 10-10-2025 08:42 م
الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن طواقمها الطبية تعاملت الجمعة، مع 36 إصابة، إثر اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على الفلسطينيين في بلدات: بيتا وحوارة ودير شرف بمحافظة نابلس.اضافة اعلان


وأفادت الوزارة في بيان مقتضب، بأن من بين الإصابات 2 بالرصاص، والأخرى جراء الاعتداء بالضرب، ووصفت الإصابات جميعها ما بين طفيفة ومتوسطة، جرى نقلها إلى مستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس، ومركز طوارئ بلدة بيتا جنوبا.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أفادت بأنها تعاملت مع 7 إصابات بينهم الصحفيان جعفر اشتية، ووهاج بني مفلح، نتيجة اعتداء المستوطنين على قاطفي الزيتون في بلدة بيتا.

وهاجم عدد من المستوطنين على فلسطينيين خلال قطفهم ثمار الزيتون في منطقة جبل قماص في البلدة، واعتدوا عليهم بالضرب، وأضرموا النيران بأربع مركبات كانت بالمكان، مما أدى إلى احتراقها، بينها مركبة تعود لمصور وكالة الأنباء الفرنسية جعفر اشتية.

كما اقتحم جنود الاحتلال المنطقة، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين، مما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

غوتيريش: جائزة نوبل تحية للعاملين على حماية الحقوق في العالم

عربي ودولي غوتيريش: جائزة نوبل تحية للعاملين على حماية الحقوق في العالم

الكشف عن السبب الذي منع ترامب من الحصول على جائزة نوبل

عربي ودولي الكشف عن السبب الذي منع ترامب من الحصول على جائزة نوبل

36 إصابة إثر اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على فلسطينيين بنابلس

فلسطين 36 إصابة إثر اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على فلسطينيين بنابلس

البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لشراكة حقيقة لإنهاء الصراعات والنزاعات

عربي ودولي البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لشراكة حقيقة لإنهاء الصراعات والنزاعات

توضيح من الخارجية البريطانية حول إرسال قوات للقطاع

عربي ودولي توضيح من الخارجية البريطانية حول إرسال قوات للقطاع

ترامب يخطط لعقد قمة دولية حول غزة خلال زيارته لمصر الأسبوع المقبل

عربي ودولي ترامب يخطط لعقد قمة دولية حول غزة خلال زيارته لمصر الأسبوع المقبل

السيسي يدعو المستشار الألماني لحضور توقيع اتفاق غزة

عربي ودولي السيسي يدعو المستشار الألماني لحضور توقيع اتفاق غزة

الأسهم الأوروبية تنخفض وتتكبد خسائر أسبوعية

أسواق ومال الأسهم الأوروبية تنخفض وتتكبد خسائر أسبوعية



 
 





الأكثر مشاهدة