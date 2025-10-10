20 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر الجمعة

10:03 م

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر طبية، بأن جثامين 141 شهيدا وصلت إلى مستشفيات قطاع غزة، منذ فجر الجمعة، من بينها جثامين 121 شهيدا تم انتشالها من تحت الأنقاض. اضافة اعلان





وذكرت المصادر، أن 19 شهيدا ارتقوا بغارات الاحتلال التي لم تتوقف على القطاع، رغم دخول اتفاق "وقف إطلاق النار" حيز التنفيذ، بالإضافة إلى شهيد متأثرا بإصابته السابقة.



وبحسب المصادر، استشهد 16 فلسطينيا جراء قصف منزل لعائلة غبون جنوب مدينة غزة، واستشهد فلسطيني في حي الشيخ رضوان شمال المدينة، واستشهد فلسطينيان في غارة للاحتلال جنوب مدينة خان يونس، جنوب القطاع.



ووصل إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة جثامين 32 شهيدا، وإلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في مدينة غزة جثامين 60 شهيدا، و4 شهداء إلى مستشفى العودة في النصيرات، و13 شهيدا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، و32 شهيدا إلى مستشفى ناصر في خان يونس.



ومنذ 7 تشرين الأول 2023 يرتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت 67,211 شهيدا، غالبيتهم من النساء والأطفال، و169,961 جريحا، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



