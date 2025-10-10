بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة

11:38 م

الوكيل الإخباري- واصلت بلدية إربد الكبرى تنفيذ خطتها الشاملة لتعبيد الطرق وتجميل المدينة والمرافق العامة وتحسين تصريف مياه الأمطار في مختلف المناطق التابعة لحدودها، وتحسين واقع النظافة. اضافة اعلان





وباشرت بلدية إربد الكبرى تنفيذ أعمال بناء أرصفة جديدة في المنطقة ومحيط دار السرايا، على أن يتم تجميلها فور الانتهاء من الأعمال بشكلٍ نهائي، وهي ضمن خططها لتحسين وتطوير منطقة ظهر التل.



كما باشرت بلدية إربد الكبرى تنفيذ واحدٍ من أهم وأكبر مشاريع التعبيد الجارية في الفترة الحالية، حيث بدأت أعمال كشط شارع الأمير محمد تمهيدًا لتعبيده، ابتداءً من إشارة النسيم ولغاية مجمع المستشفيات (مدخل مستشفى الأميرة بديعة)، وبالاتجاهين، وتتضمن الأعمال إجراء بعض التعديلات على أجزاء من الأرصفة والميادين في الشارع، بهدف تسهيل حركة السير والمركبات المتجهة نحو مستشفى الأميرة بسمة الجديد.



وقامت مديرية التنفيذ والصيانة في بلدية إربد الكبرى بأعمال صيانة وتعبيد للشارع الواقع أمام مبرة الملك حسين، بما يضمن تحسين واقع الطريق، ومنع تجمع مياه الأمطار، خاصة مع وجود عدد كبير من الأطفال في المنطقة، نظرًا لوجود المبرة ومدرسة في الشارع نفسه، إضافةً إلى عدد كبير من المنازل.



وفي محيط مشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد، تستمر كوادر بلدية إربد الكبرى بأعمال توسعة واستحداث الطرق لتعزيزها حول المشروع، بهدف تأمين وصول المراجعين إليه بأفضل السبل.



ونُفذت أعمال التعبيد في ساحة سوق الخضار المركزي، التزامًا من البلدية بتحسين واقع البنية التحتية في السوق وتسهيل عمل التجار والمزارعين بداخله على حد سواء، وتم العمل على مدار الأيام الماضية في معالجة الحفريات الطارئة في مختلف مناطق المدينة، حيث تركز العمل خلال الأيام الماضية في منطقتي بشرى وسال.



كما تم تنفيذ أعمال التجريف والتمهيد لقطع الأراضي المجاورة لمسجد علياء التل في منطقة الرابية، تمهيدًا لتخصيصها كمواقف مجانية للمصلين، لا سيما في يوم الجمعة الذي يشهد كثافة مرورية كبيرة وازدحامًا بالمركبات يؤدي إلى إغلاق الطريق في بعض الأحيان، وأعربت البلدية عن شكرها وامتنانها العميق لأصحاب هذه الأراضي على تبرعهم السخي بها لخدمة المدينة وأبنائها ورواد المسجد.



وضمن عملها المتواصل لتحسين واقع الطرق والارتقاء بالبنية التحتية في المدينة، باشرت بلدية إربد الكبرى، مديرية المشاريع الهندسية، أعمال التعبيد بالخلطة الإسفلتية الساخنة لجميع الشوارع التي تم كشطها في منطقة ظهر التل.



وعقدت مديرية التربية والتعليم للواء الكورة اجتماعًا لفريق تطوير المديرية، لمناقشة احتياجات المديرية والمدارس وتحديد الأولويات.



وهدف الاجتماع إلى مراجعة واقع تنفيذ الخطة التطويرية للمديرية قبل نهاية العام الحالي، وربطها بأسس صرف المنحة المالية السنوية، إضافة إلى مناقشة احتياجات المديرية والمدارس وتحديد الأولويات، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية وتذليل الصعوبات التي تواجه الميدان التربوي.



وأكد مدير التربية والتعليم للواء الكورة، الأستاذ سهل عبيدات، أهمية الدور الإشرافي والرقابي لفريق التطوير في متابعة تنفيذ الخطة التطويرية، مشيرًا إلى أن عملية الصرف من المنحة التطويرية ستتم وفق الأسس المالية والتعليمات الرسمية، وبما يتناسب مع حاجة المديرية والمدارس.



وأشار إلى استكمال تجهيز قاعة الاستقلال في مركز المديرية لتكون مركزًا للتدريب واللقاءات الرسمية، من خلال العمل على إنشاء طريق يربط القاعة مباشرة بمبنى المديرية لتسهيل الوصول إليها، وتجهيزها بكافة المعدات الفنية اللازمة من أجهزة حاسوب ومعدات صوتية حديثة ومقاعد إضافية، بما يهيئ بيئة تدريبية متكاملة تدعم عقد ورش العمل والدورات والاجتماعات التربوية، وتُسهم في رفع كفاءة الكوادر التعليمية والإدارية، وذلك ضمن المشاريع التطويرية التي تنفذها المديرية خلال المرحلة المقبلة.



وأكد عبيدات أن العمل بروح الفريق الواحد هو الأساس في تحقيق الأهداف التطويرية ورفع مستوى الأداء التعليمي في المدارس بلواء الكورة.



ومن جانبهم، أوضح كل من المدراء المختصين ومقرر الاجتماع أن عملية الصرف من المنحة التطويرية جاءت بناءً على دراسة دقيقة لاحتياجات المديرية والمدارس، حيث تم تقدير التكلفة الإجمالية للمشاريع والمستلزمات المطلوبة، ومناقشتها مع فريق التطوير للوصول إلى قرارات توافقية تحقق الأثر الإيجابي في الميدان التربوي.