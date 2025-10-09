مسابقة سيارة الأحلام من تويوتا تنطلق مجدّدًا مع المركزية لتنمي المستقبل المستدام برؤية الأطفال

تستهدف المسابقة الأطفال المقيمين في الأردن ممّن هم بعمر 15 عامًا فما دون، موزعين على ثلاث فئات عمرية: 7 أعوام فما دون، و8-11 عامًا، و12-15 عامًا، وتتيح لهم صفحة خاصة بالمسابقة للاطلاع على تفاصيلها كافة والتسجيل من خلال تعبئة نموذج التقديم وإرفاق نسخة عن عملهم الفني ضمن الموعد المحدد.
تمر المشاركات بعملية تقييم دقيقة تجريها لجنة من الفنانين، ويُعلَن لاحقًا عن الفائزين من كل فئة عمرية خلال حفل خاص تنظمه المركزية تويوتا في معرضها في شارع مكة.
يحصل الفائزون بالمراكز الأولى من كل فئة عمرية على جهاز آيباد مع قلم أبل الذكي، بالإضافة إلى جائزة نقدية قيمتها 200 دينار أردني، فيما ينال أصحاب المركز الثاني مجموعة من مستلزمات الرسم مع جائزة نقدية بقيمة 100 دينار، أما أصحاب المركز الثالث فيفوزون بمستلزمات رسم وجائزة نقدية قدرها 75 دينارًا.
تتأهل الأعمال الفائزة بالمراكز الأولى في المسابقة الوطنية لتمثيل الأردن في المسابقة العالمية التي تقام في اليابان عام 2026؛ حيث تُنافس أعمال الفائزين من مختلف دول العالم، وسيحصل بطل العالم على جائزة نقدية مرموقة.
وحول أهمية هذه المبادرة، علق نديم حداد، المدير التنفيذي لـ "المركزية"، قائلًا: "عندما يرسم الأطفال سيارات أحلامهم من تويوتا، فإنهم يقدّمون رؤى إبداعية تعكس تفكيرهم بحلول تنقل جديدة وصديقة للبيئة، وتلهمنا بتفاصيل تصميمية أو أفكار غير مألوفة. وحين تجد هذه الرؤى طريقها إلى اليابان، فإنّها تلتقي بإبداعات أطفال العالم، وهو ما نراه امتدادًا لالتزام المركزية تويوتا بدعمها المواهب المحلية".
تغطي الصفحات الرسمية للمركزية تويوتا على منصات فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب كل ما يتعلق بالمسابقة من تفاصيل ومواعيد، إضافةً إلى مستجدات الشركة وشراكاتها. وبإمكان المهتمين متابعتها للاطّلاع أولًا بأول على كل جديد.
