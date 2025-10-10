الأردن يعلن جاهزيته لإرسال 3 آلاف شاحنة مساعدات إلى غزة فور إزالة العوائق

06:45 م

الوكيل الإخباري- أكد الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، جاهزية الهيئة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فور إزالة العوائق التي تضعها إسرائيل أمام دخولها.





وقال الشبلي، مساء الجمعة، إن هناك تعاونًا وثيقًا بين الهيئة الخيرية الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، لتجهيز المساعدات ونقلها إلى القطاع عبر الممرات المعتمدة، مشيرًا إلى أن الأردن مستعد لإرسال نحو 3 آلاف شاحنة أسبوعيًا محمّلة بالمواد الغذائية والإغاثية والطبية.



وأوضح أن أكثر من 3 آلاف شاحنة جاهزة حاليًا للعبور من الأردن إلى غزة، فيما تتوافر في مستودعات الهيئة أكثر من 25 ألف طن من المواد الغذائية الأساسية.



وأضاف أن مستودعات الهيئة ممتلئة بمختلف المواد الغذائية والإغاثية والطبية، بفضل التبرعات الشعبية من المواطنين والشركات والجمعيات المحلية، إلى جانب الاتفاقيات الموقعة مع شركاء دوليين، مؤكدًا أن الأردن سيواصل بذل كل الجهود الممكنة لإيصال الدعم الإنساني لأهالي القطاع.