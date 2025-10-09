صفوة الإسلامي الشريك المصرفي لمسابقة المحارب الدولية 2025

الوكيل الإخباري- شارك بنك صفوة الإسلامي في النسخة الرابعة عشرة من مسابقة المحارب الدولية، التي أقيمت فعالياتها في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة خلال الفترة ما بين 5 إلى 9 تشرين أول 2025، والتي تعد من أبرز البرامج التدريبية التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية لتطوير مهارات قوات العمليات الخاصة والأجهزة الأمنية وبمشاركة دولية واسعة.

