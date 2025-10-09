الخميس 2025-10-09 01:25 م
 

صفوة الإسلامي الشريك المصرفي لمسابقة المحارب الدولية 2025

جانب من مسابقة المحارب الدولية
 
الخميس، 09-10-2025 12:52 م

الوكيل الإخباري-   شارك بنك صفوة الإسلامي في النسخة الرابعة عشرة من مسابقة المحارب الدولية، التي أقيمت فعالياتها في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة خلال الفترة ما بين 5 إلى 9 تشرين أول 2025، والتي تعد من أبرز البرامج التدريبية التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية لتطوير مهارات قوات العمليات الخاصة والأجهزة الأمنية وبمشاركة دولية واسعة.

وفي إطار مشاركته في المسابقة، أقام البنك جناحاً خاصاً به، متيحاً الفرصة أمام الحضور عبره للاستماع إلى شرح تفصيلي حول منتجات وخدمات البنك، قدمته رئيس شبكة الفروع السيدة هبة بدوان.

وحول هذه المشاركة، قال الرئيس التنفيذي لبنك صفوة الإسلامي، سامر التميمي: "نفخر بشراكتنا مع مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة، خاصة وأنها تنسجم مع حرصنا على تكامل جهودنا مع الأهداف الوطنية، وبالذات تلك التي تُعنى بتعزيز منظومة الأمن ومكافحة الإرهاب، وهي مجالات تتقاطع بطبيعتها مع مهام القطاع المصرفي والمؤسسات المالية من حيث الرقابة والامتثال، والتي تعد ضرورة استراتيجية لمستقبل أكثر أمناً واستدامة، وهو ما يزيد من أهمية هذا التكامل."
هذا وقد جاءت رعاية البنك للمسابقة لإيمانه بأهمية دعم الفعاليات الوطنية التي ترسخ مكانة المملكة كوجهة عالمية لاستضافة الأحداث المتخصصة في المجالات العسكرية والدفاعية، كما جاءت تعبيراً عن التزامه بدعم المؤسسات الأمنية والعسكرية كجزء من مسؤوليته الوطنية.

 
 
