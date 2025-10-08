شاهد :خوف وهلع اثر اشتعال مركبة داخل كراج عمارة سكنية بعمان - فيديو

كوادر الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق وجرى فتح تحقيق بالحادثة.
احتراق سيارة داخل مبنى كراج في عمّان.. والدفاع المدني يتعامل مع الحادث #سوشال_الوكيل #الأردن pic.twitter.com/x26RHh4Lb1— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) October 8, 2025
