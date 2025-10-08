الأربعاء 2025-10-08 11:34 ص
 

شاهد :خوف وهلع اثر اشتعال مركبة داخل كراج عمارة سكنية بعمان - فيديو

اشتعال مركبة داخل كراج عمارة سكنية في صويلح
الأربعاء، 08-10-2025 09:06 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تعاملت كوادر الدفاع المدني مع حادث احتراق إحدى المركبات داخل كراج عمارة سكنية بمنطقة صويلح بالعاصمة عمان .

 وأكد شهود عيان لموقع الوكيل الاخباري  أن  الحريق اقتصر على اضرار مادية بدون وقوع أية إصابات بشرية تذكر.


  كوادر الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق وجرى فتح تحقيق بالحادثة.

 

 
 
