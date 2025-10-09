الخميس 2025-10-09 06:00 م
 

توقيع مذكرة تعاون مشترك بين تكية أم علي وجمعية رعاية مرضى السيلياك الخيرية

الوكيل الإخباري-   وقّعت تكية أم علي مذكرة تعاون مشترك مع جمعية رعاية مرضى السيلياك الخيرية، بهدف توفير الدعم الغذائي الآمن والمناسب للأفراد المصابين بالسيلياك (المتعارف عليه في الأردن بحساسية القمح) في مختلف محافظات المملكة. ويأتي هذا التعاون انطلاقًا من التزام الجانبين بخدمة الفئات الأكثر حاجة، وضمان حصولها على غذاء يلبي احتياجاتها الصحية والغذائية الخاصة، بما يسهم في تعزيز مفاهيم الأمن الغذائي المجتمعي وتحقيق العدالة في الوصول إلى الغذاء الآمن.

وتهدف المذكرة إلى مواءمة الطرود الغذائية الشهرية التي تقدمها تكية أم علي مع المعايير الصحية الخاصة بالمصابين بالسيلياك، من خلال تبادل المعلومات وقواعد البيانات ذات العلاقة، والتنسيق بين الطرفين لتحديد الأسر المستحقة، وتوفير قوائم بالمواد الغذائية الخالية من الغلوتين وضمان توفرها من خلال مزوّدين متخصصين ومعتمدين.


كما تتضمن المذكرة التعاون في تنظيم حملات توعية مجتمعية حول السيلياك والفرق بينه وبين حساسية القمح وطرق التعامل مع كلا المرضين، بما يرفع من مستوى الوعي العام ويعزز البيئة الداعمة للمصابين.


وأكد الجانبان خلال حفل التوقيع أهمية هذا التعاون في التخفيف من الأعباء الصحية والاقتصادية التي تتحملها الأسر المصابة، وتمكينها من تلبية احتياجاتها الغذائية بشكل مستدام وإنساني.
وقد وقّع المذكرة عن تكية أم علي، السيد سامر بلقر، المدير العام لتكية أم علي، وعن جمعية رعاية مرضى السيلياك الخيرية السيدة عابده القيسي، رئيس جمعية رعاية مرضى السيلياك، بحضور عدد من ممثلي المؤسستين.

تأسست تكية أم علي بمبادرة من صاحبة السموّ الملكيّ الأميرة هيا بنت الحسين، حفظها الله، عام 2003، وتُعد أول مؤسسة من نوعها في الأردن تُعنى بمكافحة الفقر الغذائي. تعمل التكية وفق برامج مستدامة لتوفير الدعم الغذائي الصحي والكافي للأسر المنتفعة شهريًا في مختلف محافظات المملكة، بهدف الوصول إلى أردنٍ خالٍ من الجوع.


تأسست جمعية رعاية مرضى السيلياك في آواخر 2018، وتعد الجمعية العربية الوحيدة الحاصلة على انتساب لاتحاد الجمعيات الأوروبية لمرضى السيلياك. تُعنى الجمعية بالتوعية بمرض السيلياك في محافظات المملكة والتدريب على انتاج الأصناف الخالية من الغلوتين بالإضافة للعمل على تأمين الدعم الغذائي للمصابين.

 
 
