نحو 200 ألف فلسطيني عادوا إلى شمال غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار

09:46 م

الوكيل الإخباري- أفاد الدفاع المدني في غزة بأن نحو 200 ألف مدني عادوا إلى شمال القطاع المدمر منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الجمعة. اضافة اعلان





وقال المتحدث باسم الدفاع المدني التابع لحماس محمود بصل إن "200 الف نسمة تقريبا هو عدد المواطنين الفلسطينيين الذين عادوا إلى الشمال اليوم".



ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت غرينتش)، ظهر الجمعة.



وقال متحدث باسم جيش الاحتلال، إنه من "الخطير للغاية" الاقتراب من منطقة معبر رفح ومحور فيلادلفيا.



ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على اتفاق وقف الحرب في غزة وتحرير المحتجزين المتبقين، وفق مكتب نتنياهو.



