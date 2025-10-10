نحو 200 ألف فلسطيني عادوا إلى شمال غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني التابع لحماس محمود بصل إن "200 الف نسمة تقريبا هو عدد المواطنين الفلسطينيين الذين عادوا إلى الشمال اليوم".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت غرينتش)، ظهر الجمعة.
وقال متحدث باسم جيش الاحتلال، إنه من "الخطير للغاية" الاقتراب من منطقة معبر رفح ومحور فيلادلفيا.
ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على اتفاق وقف الحرب في غزة وتحرير المحتجزين المتبقين، وفق مكتب نتنياهو.
-
أخبار متعلقة
-
20 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر الجمعة
-
36 إصابة إثر اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على فلسطينيين بنابلس
-
بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات .. الفارس الشهم تطلق فعاليات "أكتوبر الوردي في عيون الإمارات"
-
إسرائيل تنشر قائمة بأسماء 250 أسيرا يرتقب الإفراج عنهم ضمن اتفاق التبادل
-
17 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة
-
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى
-
بدء عودة آلاف النازحين إلى وسط وشمال غزة بعد وقف إطلاق النار
-
مصادر إسرائيلية: الجيش يواصل انسحابه من غزة وفق الاتفاق