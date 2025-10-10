الجمعة 2025-10-10 09:25 م
 

الملك يؤكد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية في غزة

الجمعة، 10-10-2025 07:35 م
الوكيل الإخباري-  أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ضرورة تكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية في غزة بعد التوصل لاتفاقية لوقف إطلاق النار.اضافة اعلان
 
 
