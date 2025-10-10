الملك يؤكد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية في غزة

07:35 م

الوكيل الإخباري- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ضرورة تكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية في غزة بعد التوصل لاتفاقية لوقف إطلاق النار.






