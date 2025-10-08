في لفتة إنسانية.. أردنيون يهبون لمساعدة معلم كفيف بتكاليف زواجه

الوكيل الإخباري- في مشهد يجسد معاني الإنسانية، هبّ عدد كبير من الأردنيين لمساعدة معلم كفيف في تغطية تكاليف زواجه، بعدما ظهر صوته خلال مداخلة هاتفية عبر "برنامج الوكيل".

وكان المعلم قد تواصل مع "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" طالبًا مساعدة من وزارة التربية والتعليم لصرف سلفة مالية بقيمة 1500 دينار من صندوق ادخار المعلمين.



وما إن سمع الأردنيون قصته، حتى بدأت التبرعات تنهال عليه، في لفتة إنسانية مؤثرة تعكس أصالة المجتمع الأردني ووقوفه إلى جانب من يحتاج.