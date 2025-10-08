في لفتة إنسانية.. أردنيون يهبون لمساعدة معلم كفيف بتكاليف زواجه

وكان المعلم قد تواصل مع "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" طالبًا مساعدة من وزارة التربية والتعليم لصرف سلفة مالية بقيمة 1500 دينار من صندوق ادخار المعلمين.
وما إن سمع الأردنيون قصته، حتى بدأت التبرعات تنهال عليه، في لفتة إنسانية مؤثرة تعكس أصالة المجتمع الأردني ووقوفه إلى جانب من يحتاج.
ولقيت القصة تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن إعجابهم بموقف الشعب الاردني، مؤكدين أن الوقوف مع أصحاب الهمم واجب إنساني وأخلاقي.
