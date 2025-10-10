فيديو .. إصابة بليغة بحادث دهس في دابوق مساء الجمعة

وأفاد مصدر في الدفاع المدني، بأنه تم إسعاف المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما وصف مصدر في إدارة السير حالته بالبليغة.
وأشار المصدر إلى أن كوادر الدفاع المدني والأجهزة الأمنية تواجدت في موقع الحادث فور وقوعه، وتم فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الإضافية حال توافرها.
حادث دهس مساء الجمعة في دابوق#الأردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/4t2WxflEsh— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) October 10, 2025
أخبار متعلقة
