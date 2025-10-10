الجمعة 2025-10-10 09:26 م
 

فيديو .. إصابة بليغة بحادث دهس في دابوق مساء الجمعة

فيديو .. إصابة بليغة بحادث دهس في دابوق مساء الجمعة
فيديو .. إصابة بليغة بحادث دهس في دابوق مساء الجمعة
 
الجمعة، 10-10-2025 07:15 م
الوكيل الإخباري-  أُصيب رجل بجروح بليغة، مساء الجمعة، إثر حادث دهس وقع في منطقة دابوق غربي العاصمة عمّان.اضافة اعلان


وأفاد مصدر في الدفاع المدني، بأنه تم إسعاف المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما وصف مصدر في إدارة السير حالته بالبليغة.

وأشار المصدر إلى أن كوادر الدفاع المدني والأجهزة الأمنية تواجدت في موقع الحادث فور وقوعه، وتم فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الإضافية حال توافرها.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

غوتيريش: جائزة نوبل تحية للعاملين على حماية الحقوق في العالم

عربي ودولي غوتيريش: جائزة نوبل تحية للعاملين على حماية الحقوق في العالم

الكشف عن السبب الذي منع ترامب من الحصول على جائزة نوبل

عربي ودولي الكشف عن السبب الذي منع ترامب من الحصول على جائزة نوبل

36 إصابة إثر اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على فلسطينيين بنابلس

فلسطين 36 إصابة إثر اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على فلسطينيين بنابلس

البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لشراكة حقيقة لإنهاء الصراعات والنزاعات

عربي ودولي البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لشراكة حقيقة لإنهاء الصراعات والنزاعات

توضيح من الخارجية البريطانية حول إرسال قوات للقطاع

عربي ودولي توضيح من الخارجية البريطانية حول إرسال قوات للقطاع

ترامب يخطط لعقد قمة دولية حول غزة خلال زيارته لمصر الأسبوع المقبل

عربي ودولي ترامب يخطط لعقد قمة دولية حول غزة خلال زيارته لمصر الأسبوع المقبل

السيسي يدعو المستشار الألماني لحضور توقيع اتفاق غزة

عربي ودولي السيسي يدعو المستشار الألماني لحضور توقيع اتفاق غزة

الأسهم الأوروبية تنخفض وتتكبد خسائر أسبوعية

أسواق ومال الأسهم الأوروبية تنخفض وتتكبد خسائر أسبوعية



 
 





الأكثر مشاهدة