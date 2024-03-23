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الوكيل الاخباري
 

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السبت، 23-03-2024 11:19 م

أنشطة رمضانية متنوعة بمراكز شبابية في إربد

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الوكيل الاخباري - نظمت مراكز شبابية بمحافظة إربد، اليوم السبت، أنشطة رمضانية متنوعة بمشاركة أعضائها خدمة للشباب في المحافظة.

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وعقد مركز شباب وشابات كفر الماء المدمج ورشة عن فضائل شهر رمضان، بمشاركة 20 شابة من عضوات المركز.

 

ونظم مركز شباب وشابات غرب إربد محاضرة دينية عبر الاتصال المرئي، عن فضائل شهر رمضان المبارك عبر وسائل الاتصال المرئية بمشاركة 20 شابا وشابة ضمن الفئة العمرية من 15-24 عاما.

 

كما نفذ مركز شابات الطيبة مسابقة أفضل مقرئ للقرآن الكريم، بمشاركة 15 فتاة من مختلف الفئات العمرية.

 

 

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