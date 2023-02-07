الثلاثاء 07-02-2023
الوكيل الاخباري

إغلاق طريق في الرصيفة لوجود سور آيل للسقوط

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الثلاثاء، 07-02-2023 12:06 ص

إغلاق طريق في الرصيفة لوجود سور آيل للسقوط

الدفاع المدني 4


الوكيل الاخباري - أغلقت لجنة السلامة العامة في متصرفية لواء الرصيفة اليوم الاثنين الطريق الخلفي لمركز دار رعاية الأحداث في الرصيفة احترازيا بسبب وجود تشققات عامودية في الجزء العلوي للسور نتجت عن اهتزاز السور بفعل الرياح الشديدة جراء المنخفض الجوي.

وأشارت اللجنة في بيان مساء اليوم الاثنين، إلى أنه وبالتعاون مع كوادر بلدية الرصيفة تم وضع حواجز إسمنتية كبيرة بشكل عرضي وإغلاق الطريق وعلى امتداد طول السور تحسبا لحدوث أي انهيارات لأجزاء أخرى منه، لافتة إلى أنه سيتم متابعة وضع السور مع الجهات المختصة لتصويب وضعه.

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