افتتاح المحطة الرئيسية لاستقبال غاز الريشة الجمعة المقبل

الوكيل الإخباري - يفتتح وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، بعد يوم غد الجمعة، المحطة الرئيسية لاستقبال الغاز الطبيعي المضغوط من حقل الريشة.

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ويعد هذا أول مشروع في المملكة يقوم على استقبال الغاز الطبيعي من حقل الريشة التابع لشركة البترول الوطنية بحيث تنقل شاحنات وقاطرات هذا الغاز إلى المستهلك النهائي.



ويستهدف هذا المشروع دعم الصناعة الوطنية والقطاعات الاقتصادية في المملكة، إذ تقدر نسبة التوفير باستخدام الغاز الطبيعي أكثر من 50 بالمئة مقارنة بالديزل، و40 بالمئة مقارنة بالغاز المسال، و20 بالمئة مقارنة بالوقود الثقيل.



وتقدر الكمية الموردة من شركة البترول الوطنية إلى شركة غاز الأردن المسال 12 مليون قدم مكعب يوميا، والطاقة الاستيعابية للمحطة الرئيسية التي أنشأتها شركة غاز الأردن المسال 20 مليون قدم مكعب يوميا.



وتعد شركة غاز الأردن المسال، أول شركة قامت بإنجاز هذا المشروع بعد الاتفاق على كميات الغاز الموردة مع شركة البترول الوطنية.



وباشرت شركة غاز الأردن بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع بعض الصناعيين، بالإضافة إلى إنشاء محطه استقبال في مدينه العقبة الصناعية.