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الإثنين، 25-04-2022 04:58 م

افتتاح مشروع مبنى سكني لمرتبات المنطقة العسكرية الوسطى من الإناث

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الوكيل الإخباري - افتتحت السفيرة الكندية في عمان دونيكا بوتي، اليوم الاثنين، بحضور قائد المنطقة العسكرية الوسطى، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، مشروع مبنى سكني لمرتبات المنطقة العسكرية الوسطى من الإناث.

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واستمع الحضور إلى إيجاز قدمه مندوب مديرية التخطيط والتنظيم، حول المشروع وجغرافيته ومساحته وطاقته الاستيعابية والخدمات التي سيوفرها.


وبينت السفيرة الكندية في كلمة لها أن الشراكة بين الجانب الكندي والأردني موجودة منذ عقود بما يخدم أمن وسلامة المرأة، مؤكدةً استمرار التعاون العسكري وتقديم الدعم المتواصل للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.


واعرب قائد المنطقة العسكرية الوسطى، عن شكره للحكومة الكندية على افتتاح مشروع المبنى السكني ودعمها للأردن، مؤكدا الحرص على تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين الصديقين، واستمرار هذه الشراكة المهمة بين الجانبين.

 




 

 


 

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