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السبت، 20-04-2024 08:24 م

"الأراضي" : توقف استقبال طلبات البيع يدويا في العاصمة من صباح الاحد

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الوكيل الاخباري - قالت دائرة الأراضي والمساحة، إنها ستوقف اعتبارا من غد الأحد، استقبال طلبات البيع يدوياً من خلال المراجعة المباشرة لمديريات تسجيل الأراضي التابعة لمحافظة العاصمة.

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وأضافت لوكالة الأنباء الأردنية، اليوم السبت، أنه سيتم في مديريات تسجيل (جنوب وشمال ووسط وشرق وغرب عمان وناعور والموقر) الاكتفاء بتقديم طلبات البيع إلكترونياً من خلال موقع الدارة الإلكتروني www.dls.gov.jo، أو تطبيق سند، ما سيوفر على المتبايعين سواء كانوا مواطنين أو أجانب أو مستثمرين الوقت والجهد وتحقيق المزيد من الشفافية في تقديم الخدمات، مشيرة إلى أنه لا يتطلب حضورهم إلا عند استماع إقرار المعاملة من خلال رسالة نصية تصل إلى متلقي الخدمة تعلمه عن موعد التوقيع.

 

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