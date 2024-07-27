مؤتمر تناول حالات طبية في قطاع غزة

الوكيل الإخباري- نظم الاتحاد الدولي لجمعيات طلبة الطب في الأردن، اليوم السبت، مؤتمراً تناول حالات طبية في قطاع غزة. وتضمن المؤتمر أبحاثاً لطلبة الطب، وورشات لتعزيز مهارات الطلبة، إضافة إلى استعراض طرق معالجة أطباء أردنيين لحالات طبية في غزة بأقل الإمكانيات الطبية المتوفرة، وباستخدام طرق بديلة وبدائية.



وقالت رئيسة الاتحاد ولجنة جامعة البلقاء التطبيقية، رند الدباس، إن قطاع غزة يعيش في حالة رعب دائم يعود إلى الحرب والحصار المفروض، مما يعمق الجراح ويزيد من معاناة سكان القطاع، إذ أن القطاع الصحي يواجه انهياراً حقيقياً، والمستشفيات تعاني من نقص حاد في المعدات الطبية والأدوية الأساسية، مما يجعل من الصعب تقديم الرعاية الصحية اللازمة.



بدوره، قال رئيس المؤتمر الطالب أحمد الحديد: "في الأشهر الأخيرة شهدنا نتائج مروعة للإبادة الجماعية، والهجوم المتطرف على الأهالي في غزة، والاستهداف المكثف للمستشفيات وعاملي القطاع الصحي، الأمر الذي قاد أبطالنا إلى طرق بديلة وجديدة لتقديم الرعاية الصحية للجرحى ومن هم بحاجة ماسة للعلاج"، معرباً عن أمله أن يشجع المؤتمر الأطباء وطلاب الطب على دراسة هذه الطرق والاستفادة منها في توفير الرعاية الطبية المبنية على الأدلة في الظروف الصعبة.



من جهته، قال عميد كلية الطب في جامعة البلقاء، الدكتور شادي حموري، إن البحث العلمي ليس مجرد متطلب أكاديمي، بل هو أداة قوية لتحسين الممارسة الطبية. ومن خلال البحوث يمكن استكشاف المعارف الجديدة، واختبار الفرضيات، وتطوير الحلول المبتكرة للتحديات الصحية.