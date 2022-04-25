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الإثنين، 25-04-2022 10:54 م

الأمن العام يواصل إفطاراته المجتمعية من قوات الدرك

الامن


الوكيل الاخباري - واصلت مديرية الأمن العام سلسة الإفطارات المجتمعية التي دأبت على تنفيذها منذ بداية الشهر الفضيل، بتنظيم من مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية، وبالتعاون مع قيادات الأقاليم والتشكيلات، والتي جمعت على موائدها مواطنين وعائلات مع منتسبي الأمن العام.

واستضافت قيادة قوات الدرك اليوم بالتعاون مع الشرطة المجتمعية، عدداً من الاهالي والأسر ضمن إفطارٍ حضره مساعد مدير الأمن العام للإدارة والقوى البشرية، العميد الركن معتصم أبو شتال، وقائد قوات الدرك العميد الركن محمد أمين  المعايطه.

وعكس الإفطار الذي شارك به عدد من ضباط وضباط صف مديرية الأمن العام، أجواء أسرية وعلاقة تشاركية حملت معاني التكافل والألفة بين رجال الامن والمواطنين، وجسدت النسيج الوطني المتين لكافة شرائح المجتمع الاردني الواحد.

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