الثلاثاء 31-05-2022
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الثلاثاء، 31-05-2022 04:22 م

الأميرة دينا مرعد تطلق دليلي التفتيش على التبغ ومنتجاته

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 الوكيل الاخباري - أطلقت سمو الأميرة دينا مرعد، اليوم الثلاثاء، "دليلي التفتيش" لكل من وزارة الصحة وأمانة عمان الكبرى، للتفتيش على التبغ ومنتجاته وضبط المخالفات، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة التبغ للعام الحالي الذي يركز على التبغ وأثره على البيئة.

وقالت سموها، خلال حفل بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين للعام الحالي، إن الهدف من الحملة العالمية هو زيادة الوعي العام بالأثر البيئي لدورة التبغ من زراعته وإنتاجه وتوزيعه وصولا إلى النفايات السامة التي يولدها.

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