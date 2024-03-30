الإمارات تكرم الطباع بجائزة "بصمة التسامح"

الوكيل الإخباري - سلم رئيس مؤسسة دبي للإعلام الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعه آل مكتوم، رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين ورئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع جائزة "بصمة التسامح".

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ويأتي تكريم الطباع بالجائزة تقديرا لجهوده ومبادراته الإنسانية بالمملكة وعلى المستوى العربي، ودوره الكبير في تعزيز العمل الإنساني من خلال ترؤسه وإدارته للعديد من صناديق وجمعيات العمل الإنساني والخيري، بالإضافة إلى مجالس وجمعيات الدراسات والبحوث والعمل التنموي.



وجاء تسليم الجائزة خلال حفل جائزة "وطني الإمارات للعمل الإنساني" في دورتها الحادية عشرة، تحت شعار "هذا ما كان يحبه زايد" التي جرت برعاية ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.



وحسب بيان لجمعية رجال الأعمال الأردنيين، اليوم السبت، قال أمين عام الجائزة المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات ضرار بالهول الفلاسي : "إن الجائزة تحرص على تكريم وتقدير الجهود الوطنية والعربية التي تبذلها شخصيات إماراتية وعربية تؤمن بأهمية ترسيخ الاستدامة في العمل الإنساني".



وأضاف : "سعدنا كثيرا باختيار الطباع ومنحه جائزة "بصمة التسامح" استحقاقاً وتقديراً لكريم أعماله على مستوى الأردن وعلى المستوى الإنساني".