الجمعة 31-03-2023
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التعليم العالي: مشاركة 245 طالباً وطالبة في مسابقة مقرئ الطلبة الوافدين

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الجمعة، 31-03-2023 01:55 ص

التعليم العالي: مشاركة 245 طالباً وطالبة في مسابقة مقرئ الطلبة الوافدين

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس، انتهاء الفترة الرسمية لتقديم طلبات المشاركة في مسابقة مقرئ الطلبة الوافدين التي أعلنت الوزارة عن إطلاقها مطلع الأسبوع الحالي.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة مدير وحدة تنسيق القبول، مهند الخطيب، اليوم، أن عدد الطلبة الوافدين الذين تقدموا بطلبات للمشاركة في هذه المسابقة وانطبقت عليهم الشروط بلغ (245) طالباً وطالبة يمثلون (31) دولةً عربيةً وإسلامية هي : (سوريا، نيجيريا، ماليزيا، بوركينافاسو، فلسطين، اليمن، مصر، قرغيزستان، أوزباكستان، روسيا، الفلبين، ليبيا، عرب 48، سلطنة عُمان، السنيغال، العراق، المملكة العربية السعودية، السودان، إندونيسيا، أثيوبيا، الصين، ألبانيا، جامبيا، ساحل العاج، غانا، تايلند، غامبيا، تونس، كوسوفو، كمبوديا، كندا)، يدرسون على مقاعد الدراسة في (27) مؤسسة تعليم عالي في الأردن.

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