الإثنين 13-05-2024
الوكيل الاخباري
 

غوتيريش يدين الهجمات على موظفي الأمم المتحدة بغزة

وزير الخارجية يؤكد لنظيره الفلسطيني استمرار الأردن في جهوده لوقف العدوان على غزة

الأرصاد تحذر من حالة الطقس في المملكة صباح الثلاثاء

رئيس الشاباك يقر بالفشل أمام هجوم حماس في 7 أكتوبر

سرايا القدس: قنصنا جنديين صهيونيين بجباليا

متظاهرون يضرمون النار قبالة مقر إقامة نتنياهو

الحكومة تصدر بيانا صارماً مساء الاثنين

الإعلان عن تفاصيل منح دراسية للأردنيين

ابو عبيدة : هذا ما حدث خلال العشرة أيام الماضية

ولي العهد يطلع على سير العمليات اللوجستية بميناء حاويات العقبة

الإثنين، 13-05-2024 08:45 م

الحكومة تصدر بيانا صارماً مساء الاثنين

520247175420877088002


الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين حادثة الاعتداء التي تعرضت لها مركبة تابعة للأمم المتحدة جنوب قطاع غزة في مدينة رفح اليوم، مما أسفر عن مقتل أحد الموظفين، وإصابة موظفة أردنية، نتيجة لتوسيع إسرائيل عملياتها العسكرية في رفح. 

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة على ضرورة تأمين الحماية لموظفي الأمم المتحدة وموظفي الإغاثة الذين يقومون بدور إنساني كبير للفلسطينين، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها القطاع، محمّلاً إسرائيل مسؤولية ذلك، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ونتيجة لاستمرار حربها المستعرة على قطاع غزة.

وقال السفير القضاة إن الوزارة تتابع مع الأمم المتحدة الوضع الطبي للمواطنة الأردنية التي تعرضت للإصابة جراء هذا الاعتداء، وتأمين خروجها من قطاع غزة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
9a08d4cf-وزارة-التعليم-العالي-1

الإعلان عن تفاصيل منح دراسية للأردنيين

main_image664238a7eed30

ولي العهد يطلع على سير العمليات اللوجستية بميناء حاويات العقبة

main_image66422f89cbb36

الحنيطي يستقبل وفدا من بطريركية الرّوم الأرثوذكس

520241125421396485670

الخدمات الطبية الملكية تعلن عن انجاز نوعي لأول مرة في الأردن

4202422203653368419236

الملك يعزي آل سرحان

52024128312456070907

"عبيدات" يقرر تأجيل أقساط قروض الادخار لجميع عاملي "الأردنية"

أخبار متعلقة
image

بلينكن: أول قافلة مساعدات مباشرة من الأردن لمعبر إيرز تنطلق الثلاثاء

6666

طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة /78 تباشر أعمالها

الصفدي 2

الصفدي يؤكد ضرورة خفض التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة

الصفدي 2

وزير الخارجية: يجب على مجلس الأمن الدولي أن يلزم إسرائيل بعدم اقتحام رفح

وزارة الخارجية

بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

4202416132811210397003

بريزات: 70% تراجع الحركة السياحية في البترا بسبب الأحداث في المنطقة