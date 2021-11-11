الشبول: الاستخدام الخاطئ للتواصل الاجتماعي يزعزع استقرار المجتمعات

الوكيل الاخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، الخميس، إنّ الاستخدام الخاطئ لأدوات التواصل الاجتماعي بات عاملاً مؤثّراً في زعزعة استقرار المجتمعات، كونها لا تخضع لأي معايير.



وشدد الشبول، خلال محاضرة له في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية بعنوان (دور الإعلام في السياسة الوطنية والحفاظ على الأمن الوطني) للدارسين في دورة الدفاع 19، على ضرورة إيجاد ثقافة مجتمعية تعي مخاطر انتشار الإشاعات والمعلومات غير الدقيقة خصوصاً في أوقات الأزمات.



وأضاف أن الإعلام الوطني عنصر أساسي في إنجاح مسيرتنا الإصلاحيّة، وترسيخ أسباب الأمن والمنعة والاستقرار.



واستعرض الشبول الإجراءات التي يتمّ العمل عليها بهدف تطوير قطاع الإعلام وتنظيمه، بما يعزّز سياسة الانفتاح ويسهم في إيصال رسالة تجسّد القيم الأصيلة للمجتمع الأردني، وتحمي مصالحه العُليا، مؤكداً أنّ تطوير الإعلام هو جزء من تحديث المنظومة السياسية.

وأشار، إلى أنّ الإعلام شريك أساسي في الدفاع عن المصلحة الوطنية وحماية النسيج الوطني، موضحاً أهمية الشفافية والمصداقية في نشر الرسالة الإعلامية، والانفتاح على وسائل الإعلام وتزويدها بالمعلومات.



ولفت النظر إلى التحدّيات التي ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي بانتشارها كبثّ خطاب الكراهية وانتهاكات الخصوصية، سواء أكانت مقصودة أم لا، بالإضافة إلى تحدّي الأخبار الكاذبة أو المزيفة أو المجزوءة.



وفي نهاية المحاضرة، دار نقاش موسّع أجاب خلاله وزير الدّولة لشؤون الإعلام عن أسئلة الحضور واستفساراتهم.

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