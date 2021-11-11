الخميس 11-11-2021
الوكيل الاخباري

الشبول: الاستخدام الخاطئ للتواصل الاجتماعي يزعزع استقرار المجتمعات

الحكومة : توجه لحفر 3 آبار جديدة في حقل حمزة

القوات المسلحة تنفذ تمرينا في المنطقة العسكرية الشرقية

جامعة اليرموك تبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع الملحقية الثقافية السعودية

15 منحة دراسة في جامعات مصرية لطلبة أردنيين

الارصاد الجوية تحذر من طقس الجمعة

الاوبئة : على الحكومة تشديد الرقابة

الاوبئة تكشف حقيقة ظهور متحور هيهي

الطراونة : وضع اصابات المدارس صعب جدا

البلبيسي يؤكد على ضرورة اعطاء المطعوم لطلبة المدارس

الخميس، 11-11-2021 06:05 م

الشبول: الاستخدام الخاطئ للتواصل الاجتماعي يزعزع استقرار المجتمعات

1020212223582222346919


الوكيل الاخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، الخميس، إنّ الاستخدام الخاطئ لأدوات التواصل الاجتماعي بات عاملاً مؤثّراً في زعزعة استقرار المجتمعات، كونها لا تخضع لأي معايير.

وشدد الشبول، خلال محاضرة له في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية بعنوان (دور الإعلام في السياسة الوطنية والحفاظ على الأمن الوطني) للدارسين في دورة الدفاع 19، على ضرورة إيجاد ثقافة مجتمعية تعي مخاطر انتشار الإشاعات والمعلومات غير الدقيقة خصوصاً في أوقات الأزمات.

وأضاف أن الإعلام الوطني عنصر أساسي في إنجاح مسيرتنا الإصلاحيّة، وترسيخ أسباب الأمن والمنعة والاستقرار.

واستعرض الشبول الإجراءات التي يتمّ العمل عليها بهدف تطوير قطاع الإعلام وتنظيمه، بما يعزّز سياسة الانفتاح ويسهم في إيصال رسالة تجسّد القيم الأصيلة للمجتمع الأردني، وتحمي مصالحه العُليا، مؤكداً أنّ تطوير الإعلام هو جزء من تحديث المنظومة السياسية.
وأشار، إلى أنّ الإعلام شريك أساسي في الدفاع عن المصلحة الوطنية وحماية النسيج الوطني، موضحاً أهمية الشفافية والمصداقية في نشر الرسالة الإعلامية، والانفتاح على وسائل الإعلام وتزويدها بالمعلومات.

ولفت النظر إلى التحدّيات التي ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي بانتشارها كبثّ خطاب الكراهية وانتهاكات الخصوصية، سواء أكانت مقصودة أم لا، بالإضافة إلى تحدّي الأخبار الكاذبة أو المزيفة أو المجزوءة.

وفي نهاية المحاضرة، دار نقاش موسّع أجاب خلاله وزير الدّولة لشؤون الإعلام عن أسئلة الحضور واستفساراتهم.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
دار رئاسة الوزراء في عمان- %28أرشيفية%29

الحكومة : توجه لحفر 3 آبار جديدة في حقل حمزة

1120217161922112643996

القوات المسلحة تنفذ تمرينا في المنطقة العسكرية الشرقية

11202110164349508622286

جامعة اليرموك تبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع الملحقية الثقافية السعودية

11202111151342419285230

15 منحة دراسة في جامعات مصرية لطلبة أردنيين

الاوبئة

الاوبئة : على الحكومة تشديد الرقابة

كورونا الوكيل

الاوبئة تكشف حقيقة ظهور متحور هيهي

أخبار متعلقة
10201818152738768640996

وزير الإعلام : لا توجه حكومي لضبط وسائل الإعلام

fffff

مشاركون في دورة الإعلام المتقدمة للضباط 9 يزورون بترا

s

الشبول: تصور حكومي أولي لإعادة النظر في قانون الجرائم الإلكترونية

ارادة

ارادة ملكية بتعيين علي العايد رئيسا لمجلس إدارة قناة المملكة

w

معهد الإعلام يختتم مشروع بناء القدرات للمساواة بين الجنسين

مبنى رئاسة الوزراء %28ارشيفية%29

الحكومة: حسابات وهمية تستهدف الأردن مدعومة من دول ومنظمات