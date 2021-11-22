الصناعة والتجارة تُحرر317 مخالفة تموينية في أقل من شهر

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين 317 مخالفة تموينية في كافة محافظات المملكة منذ بدء شهر تشرين الثاني الحالي لغاية الآن.

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وبيّن الناطق الإعلامي باسم الوزارة ينال برماوي اليوم الإثنين لـ " الوكيل الإخباري" أن 264 مخالفة سجلت لعدم إعلان السعر و38 مخالفة بيع بسعر أعلى من السعر المعلن كما تم تحرير 13 مخالفة لتعليمات التنزيلات و مخالفتين لبيع الخبز في محلين تجاريين دون أخذ موافقة مسبقة.



وأضاف أن 70 مخالفة في العاصمة عمان و45 مخالفة في محافظة إربد و43 مخالفة في محافظة الزرقاء و38 مخالفة في محافظة البلقاء و 24 مخالفة في محافظة جرش و25 مخالفة في محافظة المفرق.



وأكد برماوي أن الجولات الرقابية على المحلات مستمرة لمتابعة الالتزام بالأسعار وتوفر السلع واستقرار الأسعار بحسب توجيهات رئيس الوزراء بشر الخصاونة

