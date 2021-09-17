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الجمعة، 17-09-2021 02:42 م

انطلاق حملة وطنية للنظافة في المملكة السبت

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الوكيل الإخباري - يطلق نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان يوم غدٍ السبت، حملة وطنية شاملة ومستمرة للنظافة العامة في جميع محافظات المملكة تحت شعار (بسواعدنا).

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ويُطلق كريشان الحملة التي تأتي بالتنسيق مع مختلف بلديات المملكة، عند الساعة العاشرة من صباح يوم غدٍ من غابة حسبان في لواء ناعور . وتهدف الحملة إلى تعزيز الشراكة بين الجهات الرسمية المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الشبابية والنسائية والشعبية والمجتمعات المحلية مع البلديات، للمساهمة معاً في توفير البيئة الصحية والسليمة للمواطن والمحافظة المستمرة على النظافة.


كما تهدف الحملة إلى إثراء قيم المواطنة الفاعلة وروح العمل الجماعي والتشاركية والتعاون، وتعميق مفهوم "التطوع" في العمل العام الذي ينعكس بشكل مباشر وغير مُباشر على المواطن الأردني وعلى ضيوف وزوار المملكة، ويُسهم في إشراك الجميع في حماية الموارد البيئية والثروات الطبيعية الوطنية والغابات والمتنزهات والحدائق العامة والمحافظة عليها من التلوث والاستنزاف والعبث، خاصة المرتبطة بالحياة اليومية وبالشؤون السياحية والأثرية والتراثية والتنموية والاستثمارية والزراعية والصحية وغيرها من القطاعات.

 

يُشار إلى أن وزارة الإدارة المحلية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في مختلف محافظات المملكة، قد وضعت الخِطط والبرامج، وسخرت كافة طاقاتها وإمكانياتها لإنجاح الحملة .

 

المصدر : بترا 

 

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