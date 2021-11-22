بحث التعاون بين مركز دراسات المرأة في آل البيت والمجلس العربي الدولي للسلام

الوكيل الاخباري - بحثت مديرة مركز دراسات المرأة في جامعة آل البيت، الدكتورة سناء الزيود، اليوم الاثنين، مع رئيس المجلس العربي الدولي للسلام والتنمية المستدامة الدكتورة صفاء الحمايدة، سبل التعاون والتشبيك بين المركز والمجلس خلال الفترة المقبلة.



وقدمت الزيود شرحاً موسعاً عن المركز ودوره بتنفيذ رؤية الجامعة بالتشبيك والتعاون مع المجتمع المحلي، إضافة إلى بعض النشاطات التي قام بها على كافة الصعد.

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