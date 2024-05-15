بيان صادر عن الحكومة الأردنية اليوم الاربعاء

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الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين محاولة الاغتيال التي استهدفت رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا، روبرت فيكو، اليوم. 

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 وأكد الناطق الرسمي باسم الوزراة السفير د. سفيان القضاة تضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية جمهورية سلوفاكيا الصديقة.


وشدد السفير القضاة على موقف المملكة الرافض لكافة أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، معرباً عن أصدق التمنيات بالشفاء العاجل لرئيس الوزراء السلوفاكي.

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