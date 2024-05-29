بيان صادر عن وزارة المالية

الوكيل الاخباي - ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الشهر الأول من العام الحالي، لتصل إلى ما قيمته 760.7 مليون دينار، أي بارتفاع بلغ 26.4 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتبلغ تغطيتها من النفقات الجارية ما نسبته 105.7 بالمئة.



وجاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بحـوالي 20.5 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 5.8 مليون دينار.



وعلى صعيد الإنفاق العام فقد بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية / الموازنة خلال الشهر الأول من عام 2024 حوالي 739.6 مليون دينار، مقابل 749.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.



اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

