تسهيل عبور 458 أردنياً مع أسرهم من أوكرانيا لدول مجاورة

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الثلاثاء، أنها سهلت إجراءات عبور ودخول 458 مواطنا أردنيا مع أسرهم، إلى المعابر الحدودية بين أوكرانيا ودول مجاورة لها.

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وبينت الوزارة ان من بين هذا العدد 145 طالبا أردنيا.

وتُواصل خلية الأزمة في وحدة مركز عمليات الوزارة وبالتنسيق مع الجهات والمؤسسات الأردنية المختلفة عملها على مدار الساعة، من خلال إدامة الاتصالات مع الأردنيين داخل أوكرانيا، وتلقي اتصالاتهم، والاطمئنان عليهم، وتوجيههم بما يكفل أمنهم وسلامتهم.

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