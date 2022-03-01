الثلاثاء 01-03-2022
الوكيل الاخباري

افتتاح مركز إدارة ونمذجة الأزمات والكوارث بآل البيت

الطلبة الكويتيون في آل البيت يحتفلون بعيد بلادهم الوطني

ندوة عن العملات المشفرة وأثرها على الأمن الوطني بكلية الدفاع

الخارجية: تسهيل خروج 506 أردنيين من أوكرانيا عبر دول الجوار

نقيب تجار المواد الغذائية: لا علاقة للحرب الروسية الأوكرانية بارتفاع أسعار الزيوت النباتية

أوكرانيا تطلب من الصين التدخل لوقف الحرب

احتفالية بالبلقاء التطبيقية بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني

الأمانة تضيء معالم بمناسبة يوم مدينة عمّان - صور

فتح المتاحف مجاناً الأربعاء احتفاء بيوم مدينة عمان

"صحة الزرقاء": 35 مصاباً بفيروس التهاب الكبد الوبائي وتطعيم 53 مخالطاً

الثلاثاء، 01-03-2022 02:39 م

تسهيل عبور 458 أردنياً مع أسرهم من أوكرانيا لدول مجاورة

image


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الثلاثاء، أنها سهلت إجراءات عبور ودخول 458 مواطنا أردنيا مع أسرهم، إلى المعابر الحدودية بين أوكرانيا ودول مجاورة لها. 

اضافة اعلان

 

وبينت الوزارة ان من بين هذا العدد 145 طالبا أردنيا.

 

وتُواصل خلية الأزمة في وحدة مركز عمليات الوزارة وبالتنسيق مع الجهات والمؤسسات الأردنية المختلفة عملها على مدار الساعة، من خلال إدامة الاتصالات مع الأردنيين داخل أوكرانيا، وتلقي اتصالاتهم، والاطمئنان عليهم، وتوجيههم بما يكفل أمنهم وسلامتهم.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
f

افتتاح مركز إدارة ونمذجة الأزمات والكوارث بآل البيت

320221181918298546778

الطلبة الكويتيون في آل البيت يحتفلون بعيد بلادهم الوطني

d

ندوة عن العملات المشفرة وأثرها على الأمن الوطني بكلية الدفاع

download

الخارجية: تسهيل خروج 506 أردنيين من أوكرانيا عبر دول الجوار

32_5_1

نقيب تجار المواد الغذائية: لا علاقة للحرب الروسية الأوكرانية بارتفاع أسعار الزيوت النباتية

w

احتفالية بالبلقاء التطبيقية بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني

أخبار متعلقة
وزارة الخارجية

الخارجية: تعزيز المعابر الحدودية بين بولندا وأوكرانيا بالكوادر

حدود

عائلتان أردنيتان ترويان لـ"الوكيل الاخباري" لحظات مرعبة عاشوها في أوكرانيا وتفاصيل رحلة العبور إلى بولندا

Secretary_Pompeo_Arrives_at_the_Ministry_of_Foreign_Affairs_in_Jordan_(31721973077)

الخارجية: تسهيل إجراءات عبور 310 أردنيين من 5 دول حدودية مع أوكرانيا

6-9

تعليمات هامة من الخارجية للأردنيين في أوكرانيا

141942

التعليم العالي لـ"الوكيل": يهمنا سلامة الطلبة في أوكرانيا الآن.. ومن المبكر الحديث عن وضعهم الأكاديمي

ففففف

الخارجية: 400 أردني في أوكرانيا سجلوا على رابط البيانات والتواصل