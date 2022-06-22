دورة توعوية حول التربية السليمة للأطفال بالكرك

الوكيل الاخباري - نظمت جمعية سيدات مدين الخيرية بالتعاون مع مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة الكرك اليوم الأربعاء دورة توعوية حول التربية السليمة للأطفال بمشاركة عدد من سيدات بلدة مدين الواقعة جنوبي المحافظة وبدعم من منظمة اليونيسيف لسيدات المجتمع المحلي.



وقال مدير التنمية نصر المعاقبة إن مثل هذه الدورات تسهم في تعزيز وتكوين ثقة الطفل بنفسه وبنائها في وقت مبكّر من الطفولة، لا سيما وأنها تبدأ من شعور الطفل بالحبّ والاهتمام من قِبل والديه بأساليب مختلفة، بعد شعوره بالثقة بالنفس من خلال منحه بعض الصلاحيات للتصرّف في بعض المواقف.

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