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الثلاثاء، 16-04-2024 10:59 ص

صرف دعم بدل المحروقات لوسائط النقل الخميس المقبل

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الوكيل الإخباري - أعلن مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، المهندس عبد الرحيم الوريكات أن صرف دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام لشهر كانون الأول للربع الأخير من العام 2023 سيبدأ اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 18-4-2024 .

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وبين المهندس الوريكات أن صرف هذه المستحقات يأتي ضمن خطة الحكومة الأردنية في مواصلة تحمل تكاليف بدل فرق ارتفاع أسعار المحروقات على التكاليف التشغيلية لأجور وسائط النقل العام للركاب للتخفيف عن المواطنين مستخدمي وسائط النقل العام من خلال عدم رفع الأجور وتحمل ودفع هذه التكاليف للمشغلين من خلال صرفها لمستحقيها بتعبئة المحروقات حسب نوع الوقود المستخدم لواسطة النقل ومن خلال محطات المحروقات المعتمدة في كل محافظة.


‏‎وأوضح المهندس الوريكات أن آخر موعد لصرف هذا الدعم سيكون نهاية يوم الجمعة الموافق 31 أيار 2024، وشدد على ضرورة التزام المشغلين بالموعد النهائي للصرف ؛ مشيراً إلى أن تحديد هذه المدة يأتي من أجل إعطاء مجال للبدء بالعمل على الدفعات القادمة .


وأشار الوريكات الى أن هذا الصرف يأتي وفقاً لقرار مجلس الوزراء، بدعم مشغلي وسائط النقل العام على خطوط نقل الركاب وسيارات التكسي ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري، لافتا إلى استكمال جميع الإجراءات الخاصة بدعم المحروقات لمستحقيه، حيث بإمكان المشغلين المستفيدين مراجعة الشركات المعتمدة لتعبئة مركباتهم بالوقود بقيم الدعم المعتمدة في الموعد المعلن.

 




 

 


 

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