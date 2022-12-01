مجاهد: حركة الأغنام في حلقة دائرية سببها الحقول المغناطيسية والنشاط الشمسي

الوكيل الإخباري - توقع الخبير الفلكي عماد مجاهد زميل الجمعية الفلكية الملكية البريطانية، أن حركة الأغنام على شكل حلقة دائرية كما شوهدت في العالم وفي محافظة الكرك مؤخرا،يمكن تكون بسبب تأثر الأغنام بالتغير في الحقول المغناطيسية التي تزداد بشكل تدريجي هذه الفترة بسبب الازدياد في النشاط المغناطيسي الشمسي التي لا تتكرر إلا كل 100 عام وموعدها سنة 2024 القادم.

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وأوضح مجاهد في بيان وصل "الوكيل الإخباري" أنه تم إجراء العديد من الدراسات والبحوث على سلوك الحيوانات والطيور أثناء ازدياد النشاط المغناطيسي الشمسي وتأثر الأرض بالعواصف المغناطيسية الشمسية، والتي تحدث فيها اضطرابات فسيولوجية وتتأثر تبعا لذلك في سلوكها.



تابع:" فقد وجد الباحثون أن الطيور المهاجرة تخرج عن مسارها الصحيح أثناء العواصف المغناطيسية الشمسية، ولا تصل المكان المفترض السفر إليه أو تتأخر عن موعدها ،كما لاحظ علماء الفلك والبيولوجيا أن الحمام الزاجل يضطرب في سفره أثناء العواصف المغناطيسية الشمسية، بحيث لا يستطيع تحديد المكان المزمع الذهاب إليه، أو التحليق على ارتفاعات عالية في طيرانه ثم السقوط على الارض ميتا، حيث أشارت التحاليل أن ما حدث مع الحمام الزاجل سببه الحقول المغناطيسية".



وأضاف مجاهد أن باحثون أجروا دراسات على تأثير التغير في الحقل المغناطيسي على الأسماك، وكانت النتيجة أن سمك السالمون عندما تضع الإناث بيضها في المياه العذبة التي تبعد عن مكان تواجدها في المحيط آلاف الكيلومترات، وعندما تفقس البيوض تقوم الأسماك الجديدة برحلة العودة الى مكان تواجد الأمهات في المحيط، وتبين أن الاستدلال كان عن طريق التأثير المغناطيسي الأرضي، وعليه فقد كانت هذه الأسماك تتوه في طريقها عندما تحدث النشاطات المغناطيسية الشمسية وتتبع سلوك غريب غير معهود ولا تصل أمهاتها.



وكشف مجاهد أن الشمس في طريقها للذروة الشمسية النادرة والتي يتوقع أن تصلها سنتي 2024 و 2025 حيث تمر الشمس بهذا النشاط الكبير كل 100 عام تقريبا، وعندما تصل الشمس هذه الدورة تتأثر الأرض بالنشاط الشمسي الضخم مثل التعرض لعواصف مغناطيسية شمسية تؤدي الى حدوث تشويش في الاتصالات اللاسلكية وأجهزة تحديد المواقع الجغرافية وتغيرات في المناخ وغيرها.



وختم فيمكن أن تكون الأغنام قد تأثرت بالحقول المغناطيسية التي تزداد بوتيرة اعلى من السابق، وراحت تتحرك في حلقات دائرية، وربما نشهد أيضا حركات غريبة في الطيور والحيوانات والأسماك خلال الشهور والسنوات القليلة القادمة.

