مجلس الوزراء يقرر معاملة السائح العربي كالأردني في رسوم دخول المواقع الأثرية

الوكيل الاخباري - قرر مجلس الوزراء أخيرا، معاملة السائح العربي كالأردني عند استيفاء رسوم الدخول للمتاحف والمواقع الأثرية، وذلك حتى تاريخ 31 كانون الأول المقبل.



وقالت وزارة السياحة والآثار في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن هذا القرار جاء بناء على تنسيب وزير السياحة والآثار؛ لتشجيع السياحة العربية البينية، وزيادة المجموعات السياحية القادمة من الدول العربية الشقيقية، والمساهمة بتعزيز القدرة التنافسية للأردن على استقطاب المزيد من السياح العرب، مؤكدة أن القرار سينعكس إيجابا على القطاع السياحي ويسهم بتنشيط الحركة السياحية.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





