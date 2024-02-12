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الإثنين، 12-02-2024 05:23 م

محافظة نابلس تكرّم قيادة قوة المستشفى الميداني الأردني نابلس/1

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الوكيل الاخباري - كرّم القائم بأعمال محافظ نابلس غسان دغلس اليوم الاثنين، قيادة القوة وطاقم طبي المستشفى الميداني الأردني نابلس/1، وذلك تقديراً لجهودهم في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني.

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وجاء ذلك في مقر محافظة نابلس، بحضور نائب حركة فتح محمود العالول، ورئيس البلدية سامي الحجاوي، وقائد قوة المستشفى الميداني الأردني نابلس/1 العقيد الركن رائد الجبور، ومدراء الاجهزة الأمنية الفلسطينية وأعضاء المجلسين التنفيذي والاستشاري لمحافظة نابلس، وممثلين عن الفعاليات الشعبية والوطنية في المحافظة.

 

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