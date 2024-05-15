مستشفى المقاصد يحصل على شهادة نموذج الإمتياز

الوكيل الاخباري - أقام مستشفى المقاصد الخيرية احتفالاً، بالتعاون مع مشروع التغذية والصحة المجتمعية، الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، وبالتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسة اعتماد المؤسسات الصحية (HCAC)، بمناسبة حصول المستشفى على شهادة نموذج الامتياز في تقديم خدمات تغذية الأمهات والرضع وصغار الأطفال.

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وحضر الاحتفال مديرة المشروع دوريس يانجز، ونائبتها الدكتورة نسرين بيطار، ومدير نموذج الإمتياز نانسي النمري، والمنسقتين الفنيتين ختام قاسم، ونورالهدى اصبيح، ومدراء أقسام المستشفى والكوادر الطبية والتمريضية والفنية.