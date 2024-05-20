وزير الخارجية ينقل تعازي الملك إلى القيادة والشعب والحكومة الإيرانية

الوكيل الاخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، اتصالا هاتفيا مع القائم بأعمال وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي باقري كني، نقل خلاله تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى القيادة والشعب والحكومة الإيرانيين بوفاة فخامة الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما، فجرا، في حادث سقوط الطائرة المروحية التي كانوا يستقلونها.

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وعبر الصفدي، خلال الاتصال، عن مشاعر العزاء والمواساة باسم المملكة للشعب الإيراني وقيادته وحكومته، وتضامن الأردن معهم في هذا المصاب الصعب.