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وزير العدل ونظيرته النرويجية يبحثان تعزيز التعاون في المجالات القانونية

الإثنين، 01-05-2023 05:50 م

وزير العدل ونظيرته النرويجية يبحثان تعزيز التعاون في المجالات القانونية

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الوكيل الاخباري - بحث وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات خلال استقباله في مكتبه اليوم الاثنين، وزيرة العدل والأمن العام في النرويج ايميلي انجر، والسفير النرويجي في الأردن اسبن ليندباك، سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات القانونية، ومشاريع المجلس النرويجي لمساعدة اللاجئين في الأردن ودور وزارة العدل بالإشراف عليها.

وأكد الزيادات خلال اللقاء عمق العلاقات بين البلدين الصديقين الهادفة إلى تعزيز العمل المشترك في المجالات القانونية، وأهمية تعزيز سُبل التعاون النوعي المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة البلدين، مثمنا دور النرويج في دعم مشاريع الاستجابة للأزمة السورية.

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