وقفة لمهندسي إربد تضامنا مع قطاع غزة

الوكيل الإخباري - نفذت نقابة المهندسين الأردنيين فرع إربد، اليوم السبت، وقفة تضامنية للأطفال بعنوان: "أنقذوا أطفال غزة"، شارك فيها أعضاء النقابة، ولجنة المهندسات، ولجنة المهندسين الشباب، وأعضاء الهيئة العامة وعائلاتهم وعدد من الأطفال أمام مجمع النقابات المهنية.

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ونددت الوقفة بالعدوان الإسرائيلي الوحشي والبربري على قطاع غزة واستهداف المدنيين وخاصة الأطفال والنساء.



كما رفع المشاركون شعارات حيّت صمود الشعب الفلسطيني وأهل قطاع غزة وفي وجه العدوان الإسرائيلي الوحشي، مؤكدين أن هذا الظلم وهذه الغطرسة لابد أن تنتهي وأن الاحتلال إلى زوال لا محال.



ووجه أطفال إربد، خلال الوقفة، رسالة دعم وصمود وتضامن لأطفال غزة، معربين عن رفضهم وإدانتهم للإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة الذي يواجه عدوانا غير مسبوق وسط صمت عالمي.



وألقى عدد من الأطفال خلال الفعاليات كلمات أكدت مناصرة صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالإضافة لكتابة رسائل محبة وسلام لأطفال غزة من خلال كتابتهم على بالونات أطلقت في الفضاء تحمل دعواتهم الصادقة.



وقالت رئيسة لجنة مهندسات فرع إربد، المهندسة دينا شحرور، إن تنظيم هذه الفعالية جاء لنصرة ودعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز صمودهم وثباتهم على أرضهم في مواجهة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة ضد الأهل في فلسطين، مشيرة إلى أن وضوح الموقف الأردني رسميا وشعبيا، يؤكد أن القضية الفلسطينية تعتبر لدى الأردن وقيادته قضية وطنية استراتيجية لها كل الدعم والمساندة.